Екатеринбург, 16 декабря 2020, 09:09 — REGNUM В структурах Екатеринбургской епархии Русской православной церкви произошли изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе епархии.
Новым секретарём епархии стал митрофорный протоиерей Николай Ладюк. Ранее на этом посту находился игумен Вениамин (Райников). Благочинным Преображенского благочиннического округа вместо Ладюка стал иерей Евгений Гаёв.
Кроме того, в Епархиальный совет включили протоиерея Николая Тарантина (также он назначен начальником службы протокола) и иеромонаха Аркадия (Логинова). Иеромонах стал руководить административным секретариатом епархии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Екатеринбургскую митрополию РПЦ возглавил епископ Евгений (Кульберг).
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