Ставрополь, , 08:54 — REGNUM Шесть человек с подтвержденным COVID-19 умерли на Ставрополье 15 декабря. Тем самым общее число случаев летального исхода в регионе достигло 642, сообщил на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

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По данным на утро 16 декабря, на Ставрополье зарегистрировано более 31,4 тыс. случаев заражения, накануне в регионе инфекцию выявили у 236 человек. Вылечились в крае свыше 27,8 тыс. лиц с коронавирусом, за минувшие сутки с медицинского наблюдения в связи с выздоровлением были сняты 248 заразившихся.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне непростой эпидситуации на Ставрополье учащиеся 5−11-х классов школ восьми крупных городов края с 14 по 30 декабря переведены на дистанционное обучение. Учащиеся начальных классов отправятся на «удаленку» с 21 декабря.

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