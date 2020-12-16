Ханты-Мансийск, , 08:52 — REGNUM В Югре за сутки лабораторно подтверждёно 227 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 224 случая.

Основные очаги заражения в регионе на 16 декабря: Сургут — 34 случаев; Нижневартовск — 29; Ханты-Мансийск — 27; Нефтеюганск — 19; Нягань — 16; Советский район — 15; Когалым — 13; Мегион — 12.

С начала пандемии в ХМАО число заражений коронавирусом составило на 16 декабря 37 930 случаев. Излечились 33 719 человек, 481 пациент с COVID-19 скончались (на три человека более, чем днём ранее).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе на 16 декабря составляет 1,01.