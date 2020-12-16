Оттава, , 08:54 — REGNUM Задержанный канадской полицией по запросу США модельер и миллиардер Питер Нюгард пробудет под арестом как минимум до 13 января 2021 года. Об этом 16 декабря сообщает телеканал СBC.

Нюгарда задержали 14 декабря в городе Виннипеге провинции Манитоба, а 15 декабря суд вынес постановление о том, что он пробудет под стражей до 13 января. Тогда состоится заседание о возможности его экстрадиции на территорию США.

Как сообщало ИА REGNUM, 79-летнего канадского модельера, основателя фэшн-империи Nygard Питера Нюгорда намерены экстрадировать в США по делу об изнасилованиях, торговле людьми и вымогательствах.