Женева, Швейцария, , 08:49 — REGNUM В мире за неделю с 7 по 13 декабря выявили 4,3 млн случаев заражения коронавирусом, что является рекордом с начала пандемии. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Прошлый недельный максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября, когда было выявлено 4 млн случаев заражения.

Больше всего заразившихся выявили за неделю в Соединённых Штатах — 1,45 млн человек (на 16% больше, чем за предыдущую неделю).

Всего в мире за неделю от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 75 тыс. человек, из них в странах Европы — 34,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире за сутки 14 декабря зафиксировано 496 156 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 71 581 532.

При этом днём ранее ВОЗ сообщала о 574 969 выявленных случаях заболевания. Общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 1 618 374.

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