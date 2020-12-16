Денвер, США, , 08:46 — REGNUM Xbox решила необычным образом ещё раз отпраздновать выпуск новых консолей Xbox Series X и Series S. Об этом компания 15 декабря сообщила на официальной странице в Twitter.

Сотрудники компании отправилась на Медную гору в штате США Колорадо и при помощи очень мощных проекторов превратили её заснеженный склон в экран. В опубликованном ролике Xbox показала, как один из её работников таким образом играет в Destiny 2: Beyond Light.

https://twitter.com/Xbox/status/1338870576736178176

Ранее ИА REGNUM сообщило, что спекулянтам, которые по завышенным ценам продавали консоли нового поколения Sony и Xbox, удалось заработать десятки миллионов долларов. Аналитический отчёт предоставил сотрудник Oracle Майкл Дрисколл.

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