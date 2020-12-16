п. Александровский Завод, , 08:48 — REGNUM Необычный щенок появился на свет в забайкальском райцентре Александровский Завод. Как сообщает сегодня, 16 декабря, пресс-служба краевого правительства, у животного, которому дали кличку Малыш, оказалось пять лап.

Щенок с пятью лапами в Забайкалье Пресс-служба правительства Забайкальского края

По словам хозяйки — Татьяны Терентьевой, пятая конечность растёт из коленного сустава, она подвижна, чуть короче основной, есть один палец с коготком. При ходьбе здоровая лапка косолапит из-за присутствия пятой конечности, но эта особенность никак не повлияла на здоровье щенка.

«Малыш активный, смышлёный, очень преданный. Я отношусь к нему как к своему ребеночку, часто балую и в ответ получаю еще больше любви», — рассказала хозяйка.

Необычный щенок родился в забайкальском райцентре Александровский Завод Пресс-служба правительства Забайкальского края

При осмотре ветеринарными специалистами Александрово-Заводской станции было установлено, что сразу после рождения пятую конечность можно было ампутировать без вреда для здоровья животного, но хозяйка побоялась за жизнь своего любимца.