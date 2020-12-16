Москва, , 08:51 — REGNUM На фоне пандемии коронавирусной инфекции объем пожертвований в занимающиеся благотворительностью организации в среднем уменьшился на 20−30% в нынешнем году. Об этом 16 декабря сообщают «Известия» со ссылкой на благотворительные фонды.

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Уточняется, что благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям Русфонд с начала года отмечает снижение поступлений в среднем на 20%. Также фонды «Жизнь» (помогает детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями), «Подсолнух» (помогает больным первичным иммунодефицитом) и «Орби» (занимается проблемой инсульта) сообщают о снижении благотворительных поступлений на 20−25% в сравнении с 2019 годом.

«В связи с карантином потери фонда от отмены офлайн-мероприятий составят примерно 25% от планируемого объема частных пожертвований», — приводит издание слова управляющего директора фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе.

Также она добавила, что большая часть мероприятий, приносивших существенные пожертвования для адресной помощи подопечным фонда, такие, как благотворительные вечера в Театре имени Вахтангова, отменены.

В то же время в фонде «Живой» (занимается помощью взрослым с тяжелыми заболеваниями) уточнили, что у них пожертвования уменьшились на 30%.

При этом, как считает директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, из-за возникшего в результате пандемии кризиса многие представители бизнеса сворачивают свои благотворительные бюджеты.

«В марте-апреле многие благотворители из сегмента малого и среднего бизнеса, по которым кризис ударил сильнее всего, были вынуждены уйти от нас. Всего фонд покинули 2084 компании. А это около 70% всех юридических лиц, помогающих нам. Они приносят примерно 20−30% денег, которые мы получаем от юридических лиц. Это около 50−60 млн рублей в год», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае передали 483 тысячи защитных масок больницам и поликлиникам, возобновившим оказание плановой медицинской помощи жителям региона.