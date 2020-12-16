Гонконг, Китай, , 08:40 — REGNUM Самым дорогим городом мира для иностранных специалистов стал Гонконг, говорится в ежегодном докладе, представленном 15 декабря консалтинговым агентством ECA International.

По словам директора азиатского подразделения ECA International Ли Куэйна, Гонконг стал самым дорогим для иностранных работников местом из-за чрезвычайно высоких цен на жилье. На это не смогли повлиять даже экономические последствия пандемии нового коронавируса.

За Гонконгом в списке лидирующей по дороговизне десятки следуют Токио, Нью-Йорк, Женева, Цюрих, Лондон, Тель-Авив, Сеул, Сан-Франциско и Иокогама.

По версии авторов доклада, Москва по стоимости жизни для работающих иностранцев находится на 56-м месте.

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