Саратов, , 09:39 — REGNUM В Саратовской области сохранят стабильное лекарственное обеспечение в период новогодних праздников. Соответствующее поручение дал губернатор Валерий Радаев во время заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.

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Глава региона отметил, что в период праздников никаких логистических сбоев быть не должно. Это касается не только аптечных сетей, но и обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными препаратами. Персональная ответственность по-прежнему лежит на руководителях профильных ведомств, напомнил Радаев.

Управлению Роспотребнадзора по Саратовской области поставлена задача в длительные праздничные дни проконтролировать работу санаториев, баз отдыха, кафе и ресторанов, особенно в Хвалынском и Вольском районах. В приоритете должно быть соблюдение всех санитарных требований, допустить вспышки заболеваемости нельзя, добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области прокуратура провела внеплановые проверки нескольких аптек в городе Пугачеве и рабочем поселке Базарный-Карабулак в связи с фактами завышения цен на лекарства. Рейд осуществляли после рассмотрения трех заявлений, направленных региональным комитетом государственного регулирования тарифов.

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