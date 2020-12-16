Челябинск, , 08:38 — REGNUM Задержанная по подозрению в коррупции сотрудница минздрава Челябинской области отвечала за лекарства. Об этом пишут СМИ.

Известно, что она возглавляла отдел лекарственного обеспечения. А в качестве взяткодателя выступил представитель одной из фирм. Отметим, власти региона уже подтвердили факт задержания чиновницы.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница минздрава была задержана 15 декабря. Это произошло при получении взятки.

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