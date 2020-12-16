Махачкала, , 08:37 — REGNUM Действие режима самоизоляции для пожилых людей в Дагестане необходимо продлить, а также усилить контроль за его соблюдением. Об этом накануне, 15 декабря, в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Николай Павлов.

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Он отметил, что в 14 городах и районах Дагестана ситуация с коронавирусом остается напряженной. По его данным, основные причины распространения инфекции — несоблюдение жителями масочного режима и посещение мест массового скопления людей.

«С учетом эпидситуации Павлов предложил: продлить режим самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше с 17 декабря на 14 дней, <…> усилить контроль за соблюдением самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше силами муниципалитетов и волонтеров», — сказано в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Он также предложил усилить контроль за запретом работы банкетных залов и оказания услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00, а также за соблюдением масочного режима и проведением дезинфекционных мероприятий в людных местах. Организациям и предприятиям, руководителям государственных и муниципальных учреждений рекомендовано обеспечить соблюдение масочного режима сотрудниками на рабочих местах и не обслуживать людей без масок.

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