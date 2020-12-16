Москва, , 08:34 — REGNUM Температурный фон в Москве 16 декабря окажется выше климатической нормы, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему обойдется без значимых осадков, но из-за приземной инверсии атмосферы облаков все равно будет много», — говорится в прогнозе.

Синоптики отмечают, что в столице потеплеет и температура будет выше обычной для этого дня нормы. Преобладает облачная погода без осадков, утром ожидается туман.

Столбик термометра в Москве опустится до трёх градусов ниже нуля, в Московской области — до пяти градусов. Скорость ветра не превысит шести метро в секунду.