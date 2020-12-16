Барнаул, , 08:29 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1330 человек (+15 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8480 человек, +67 за сутки) и ОРВИ (14 433 человека, + 131 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 682 человек (+219 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 500 (+6 пациентов за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 133 пациента (минус один за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 977 (+5 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 26 097 человек (+169 за сутки).

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