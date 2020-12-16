Петропавловск-Камчатский, , 08:29 — REGNUM На Камчатке женщина, прилетевшая из Турции, получила штраф в размере 15 тыс. рублей за нарушение постановления главного санитарного врача Российской Федерации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Читайте также: На Камчатке коронавирус выявили почти у девяти тысяч человек

Выяснилось, что женщина прилетела из Турции и не сдала в течение трёх дней анализы на коронавирус. Прибывшая на родину должна была в течение трёх дней пройти лабораторное исследование на COVID-19 и затем разместить информацию о его итогах на портале госуслуг, заполнив специальную форму.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за последние сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом (днём ранее — 82). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 8933 человек.