Москва, , 08:28 — REGNUM Уже с начала 2021 года гражданам России, у которых имеется задолженность по оплате жилищно-коммунальным услуг, могут быть начислены пени за несвоевременную оплату «коммуналки» за весь 2020 год, несмотря на действующий из-за пандемии мораторий на начисление неустоек. Такая вероятность не исключена по причине нечётко сформулированных правил отмены моратория. Об этом заявила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

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Как пояснила Разворотнева, при введении моратория на эти штрафы правила его отмены не были чётко прописаны в нормативно-правовых актах, поэтому неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января 2021 года будут зачисляться пени и штрафы — образованную 6 апреля или только с начала 2021 года.

В связи с этим общественники направили в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ письмо, в котором изложили просьбу не начислять жителям России пеню за весь 2020 год, а на долги, возникшие после отмены ограничений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»), парламентарии эту инициативу поддерживают. Депутаты также считают, что необходимо уточнение этого вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину продлить мораторий на взыскание долгов по ЖКХ и после 1 января 2021 года.

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В декабре с предложением продлить на 2021 год мораторий по уплате пеней и штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт к министру строительства Иреку Файзуллину обратился депутат Государственной думы Анатолий Выборный («Единая Россия»). В свою очередь в Минстрое заявили, что вопрос о продлении моратория уже обсуждается как одна из вынужденных мер, направленных на защиту граждан, которые из-за пандемии коронавируса оказались неплательщиками.

Напомним, в России, согласно постановлению правительства РФ, с апреля и до конца 2020 года действует временный на фоне пандемии коронавируса запрет на взыскание долгов и штрафов по услугам ЖКХ и на отключение этих услуг.

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