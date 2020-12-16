Уфа, , 08:31 — REGNUM Деятельность пансионата для престарелых «Моя семья» приостановлена судом в Башкирии. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, Кировский районный суд Уфы по требованию прокуратуры приостановил работу ООО «Пансионат Моя Семья», расположенный в посёлке 8 Марта до полного устранения нарушений законодательства.

Ранее сотрудники прокуратуры проверили эту организацию и установили, что в пансионате не соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности. В связи с этим прокуратура обратились в суд и потребовала приостановить работу данного заведения.

Помимо этого, фирма и её руководитель были привлечены к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности в виде штрафа на общую сумму более 180 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, деятельность пансионата привлекла внимание правоохранительных органов после появления в СМИ фотографий его пожилых постояльцев, которые лежали в полураздетом виде на кроватях без белья. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам ненадлежащего оказания услуг в этом заведении.

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