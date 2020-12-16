Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Как минимум 27% жителей США не намерены делать прививку от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют обнародованные 15 декабря результаты социологического исследования, которое провела некоммерческая организация The Kaiser Family Foundation.

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При этом число граждан США, которые «определенно или вероятно» пройдут вакцинацию от SARS-CoV-2, за последние три месяца возросло на восемь процентных пунктов и теперь составляет 71%.

В то же время 27% американцев не намерены прививаться от коронавируса. Наиболее частой причиной отказа (59%) являются опасения побочных эффектов препарата. Также жители США не доверяют федеральным ведомствам, которые занимаются одобрением вакцины, и считают, что с вакцинацией стоит повременить до того момента, когда прививку будут делать повсеместно.

Отмечается, что опрос был проведен в период с 30 ноября по 8 декабря среди 1676 американцев на всей территории Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря акции AstraZeneca, британско-шведского производителя вакцины от COVID-19, рухнули примерно на 9% на премаркете Уолл-стрит.