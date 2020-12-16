Челябинск, , 08:21 — REGNUM В Челябинской области не планируется вводить дополнительные коронавирусные ограничения на период новогодних праздников. Об этом заявили журналистам в правительстве региона.

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Поводом для реакции стали слухи о том, что их якобы могут ввести. Они распространяются в мессенджерах.

В правительстве региона отмечают, что эта информация является фейковой. Вводить дополнительные ограничения на праздники не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области продолжает нарастать число выявленных носителей коронавируса. Также ежедневно оперштаб сообщает о новых умерших ковид-пациентах.

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