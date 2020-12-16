Берлин, , 08:14 — REGNUM В Германии с 16 декабря вступают в силу новые карантинные меры, направленные на снижение распространения коронавируса. Решение об этом было принято 13 декабря на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Это самый жёсткий за историю страны локдаун.

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Ограничения, предварительно, будут действовать в стране до 10 января, однако они могут быть продлены, если не произойдет улучшения эпидемической ситуации.

Так, гражданам будет разрешено устраивать в частных домах и квартирах встречи для представителей только двух домохозяйств, с участием не более пяти человек (исключая детей младше 14 лет).

Празднование Рождества и Нового пройдёт не так, как ранее надеялись власти, а наступающие праздничные недели «станут для многих людей обременительным временем», сообщил ранее президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как считает президент ФРГ, хотя вводимые меры жёсткого локдауна «угрожают экономической жизни», главное заключается в том, чтобы максимально возможно быстро уменьшить число новых выявляемых носителей коронавируса, «а затем удерживать его на низком уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 952 пациента — это максимум с начала пандемии. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 27 728 случаев заражения коронавирусом, за все время — 1,37 млн жителей страны.

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