Оренбург, , 08:11 — REGNUM Оренбургской области в 2020 году на реализацию национальных проектов выделялось более 16 млн рублей. На 1 ноября исполнение бюджета нацпроектов в регионе составило всего 59%, сообщает издание «АиФ Оренбург».

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Из 16 млрд 382 млн 386 тыс. рублей освоено 9 млрд 641 млн 636 тыс. рублей, в частности, по нацпроекту «Здравоохранение» за десять месяцев израсходовано только 42,9% средств, а по нацпроекту «Образование» — лишь 22,7%.

В сфере здравоохранения пробуксовывают такие региональные проекты, как «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». На «Борьбу с онкологическими заболеваниями» из 794 млн рублей освоено чуть более 52 млн рублей.

В конце сентября областная прокуратура проинформировала о том, что в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» из выделенных 9,6 млн рублей израсходовано 209,6 тыс. рублей. В целях недопущения сбоев в процессе реализации национального проекта министру труда и занятости населения объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

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По данным прокуратуры, с начала 2020 года (по состоянию на конец сентября) выявлено 549 нарушений закона при реализации национальных проектов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел.

На сегодняшний день число уголовных дел выросло более чем в два раза — до 23. Такие данные приводит издание «АиФ Оренбург». Зачастую причиной неэффективного использования средств является коррупция — мошеннические действия, халатность, взяточничество и присвоения.

Напомним, в Оренбурге в 2020 году большой резонанс возник вокруг ремонта дорог в рамках нацпроекта. График работ был сорван. Часть тротуаров остались неблагоустроенными. На фоне такой ситуации глава города Владимир Ильиных пожаловался губернатору на особое внимание прокуратуры, которые посчитал излишним и мешающим исполнять нацпроекты.

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