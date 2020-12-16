Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 в республике скончались 520, сообщили ИА REGNUMв пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Тем временем, заболеваемость начинает снижаться. За сутки здесь выявлено 208 новых носителей коронавируса, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 902. Из них выписаны из больниц с выздоровлением 19 221 человек.

В стационарах остаются 1770 пациентов. 97 тяжёлых больных находятся в реанимации, 64 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На дому продолжают лечиться 1391 человек.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2627 коек, занято — 1770, свободно — 857 коек. Занятость коечного фонда составляет 67,4%», — добавили в оперштабе.

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