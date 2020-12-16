Берлин, , 07:55 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки скончалось рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 952 человека. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

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Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 в Германии стали 23 427 человек. Также за 15 декабря в ФРГ подтвердили 27 728 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Германии достигло 1 379 238.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент Института имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил о беспрецедентно сложной ситуации с коронавирусной инфекции в стране. Он подчеркнул, что заболеваемость продолжает держаться на высоком уровне и продолжает расти.

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