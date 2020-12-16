Веллингтон, , 07:40 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили четыре случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

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Сообщается, что все четверо зараженных находились на обязательном карантине после прибытия на территорию страны. Локальных случаев распространения инфекции в Новой Зеландии не фиксировалось. Также за 15 декабря из медучреждений выписались 17 человек с выздоровлением.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 43 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране подтвердили 1744 случая инфицирования SARS-CoV-2.