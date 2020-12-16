Барнаул, , 07:30 — REGNUM В рамках всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе» активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Алтайском крае передали 483 тысячи защитных масок больницам и поликлиникам, возобновившим оказание плановой медицинской помощи жителям региона. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба ОНФ.

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«С 14 декабря в Алтайском крае возобновилось оказание плановой медицинской помощи. Поликлиники начали принимать пациентов, постепенно возвращаются к обычной работе и медицинские учреждения, задействованные в лечении больных коронавирусом.

Сейчас важно сохранить достигнутый результат в борьбе с пандемией, поэтому использование средств индивидуальной защиты не теряет своей актуальности. Из городской больницы № 5 защитные маски отправятся в те больницы и поликлиники, где в них нуждаются больше всего», — рассказал участник акции #МыВместе, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Разгрузить машину со средствами индивидуальной защиты на территории городской больницы № 5 в Барнауле помогли волонтеры регионального штаба.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8413 человек, +60 за сутки) и ОРВИ (14 302 человека, + 139 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 29 463 человек (+218 за сутки).

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