Вашингтон, , 07:24 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором показана работа технологии трассировки лучей (RTX) на ретроконсоли SNES (Super Nintendo Entertainment System). Ролик был опубликован 15 декабря на YouTube-канале Shironeko Labs.

Примечательным является то, что энтузиастам даже не пришлось модифицировать косоль для того, чтобы она смогла запускать игры с поддержкой RTX, всё что они сделали — это сняли корпус SNES.

Сотрудники Shironeko Labs использовали плату расширения собственной разработки Homebrew Catridge. Авторы видео сообщили, что оно демонстрирует работу трассировки лучей в Pachinko-игре, которую удалось найти в магазине подержанных вещей.

Напомним, консоль SNES вышла в продажу 21 ноября 1990 года. Первой в мире видеокартой, поддерживающей трассировку лучей, стала Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Она поступила в продажу в сентябре 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В сервисе Switch Online появятся пять популярных ретроигр Nintendo