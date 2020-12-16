Владивосток, , 07:26 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что решение о том, будет ли 31 декабря выходным днём, должны принимать руководители предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко kremlin.ru

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«Есть предприятия и организации, которые просто обязаны и будут работать 31 декабря. Это в первую очередь жизнеобеспечивающие структуры. А там, где без особых проблем можно приостановить производственный процесс, руководители могут сделать этот день выходным или укороченным», — пояснил глава Приморья.

По словам Кожемяко, лично он 31 декабря будет работать по графику, как и все органы исполнительной власти Приморья. Но добавил, что рекомендует руководителям министерств и департаментов этот день «существенно укоротить для женской половины сотрудников».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края объявили 31 декабря выходным днём. Об этом заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов по итогам голосования на своей странице в Instagram.