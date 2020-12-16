Ростов-на-Дону, , 07:21 — REGNUM В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 декабря.

В утренние часы и до конца суток 16 декабря в северных территориях Ростовской области ожидается очень сильный снег, уточнили в ведомстве. Согласно оперативному прогнозу, в большинстве районов Дона в течение дня ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, по югу — с дождём. В ряде территорий возможен гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, туман.

В дневные часы температура воздуха составит −3…+2 градуса, в южных районах — до +4 градусов.

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