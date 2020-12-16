Барнаул, , 07:21 — REGNUM Критика сотрудников Йельского университета за «сенсацию» об антителах, которую позволил себе бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»), кажется не совсем уместной кандидату медицинских наук, врачу высшей категории и депутату Алтайского краевого законодательного собрания Павлу Шумихину «Единая Россия». В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Любая лепта в копилку знаний о новой коронавирусной инфекции крайне важна. Полностью изучив вирус и вызываемые им патологические процессы, мировое научно-медицинское сообщество сможет предложить и оптимальные меры по профилактике и лечению подобных инфекций.

В данном случае речь идет об исследовании аутоиммунных процессов при инфекции, вызванной SARS-CoV-2. Это крайне важно для понимания патогенеза всего разнообразия патологических процессов при коронавирусной инфекции. Я не могу согласиться с подобными критическими высказываниями в адрес ученых.

Медицина — это раздел знаний, где практика неразрывно связана с наукой, а любое действие клинициста должно опираться на данные доказательной медицины. Бывает ценен даже отрицательный результат. Поэтому аутоиммунные процессы при COVID-19, напротив, нуждаются в тщательном изучении. Выяснится, что не влияют они не на что и не требуют коррекции — это одно дело, а ведь не исключена и обратная ситуация, что в итоге потребует разработки эффективных методов лечения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о феномене «неправильных» антител к коронавирусу Геннадий Онищенко высказался в интервью «Вечерней Москве». По его мнению, за слова о том, что «у пациентов с COVID-19 обнаружили большое количество аутоагрессивных антител, атакующих ткани, органы и иммунную систему организма во время болезни», Йельский университет «кастрировать надо».

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