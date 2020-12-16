Биробиджан, , 07:19 — REGNUM В Еврейской автономной области скончался ещё один человек от COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 58 летальных исходов пациентов с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Читайте также: В Москве за сутки скончались 73 пациента с COVID-19

За последние сутки в области выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 3398 жителей. Выписаны с выздоровлением 2339 человек.

В двух инфекционных госпиталях на лечении находятся 95 пациентов. Ещё 906 носителей коронавируса лечатся дома. В ЕАО для лечения от COVID-19 создано 318 коек. На вечер 15 декабря были заняты 125 мест в ковидных стационарах. К аппаратам ИВЛ подключены пять взрослых человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев достигло 10 095.