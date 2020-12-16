Оренбург, , 07:16 — REGNUM В Оренбурге на скамье подсудимых окажется сотрудник муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строительства». Он обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК РФ — получении взятки в значительном и особо крупном размерах и незаконном вмешательстве в деятельность юридического лица, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

По версии следствия, в 2015—2020 годы чиновник вымогал взятки у предпринимателей, с которыми были заключены муниципальные контракты. От четырёх коммерсантов он получил более 1,3 млн рублей. В отношении несогласных предпринимателей принимались меры воздействия: необоснованные претензии приводили к потере прибыли. Так, одному бизнесмену причинен ущерб на 800 тыс. рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.