Новотроицк, Оренбургская область, , 07:08 — REGNUM В жилом районе Новотроицка Оренбургской области в мусорном баке обнаружены пробирки с анализами крови. Информация об этом появилась в соцести.

«Рядом находится центр СПИД, и я так понимаю, это оттуда, разве так можно делать?! Просто в открытую выбрасывать анализы с кровью, там ведь дети ходят, садик рядом, школы. Кто-нибудь не дай бог возьмет и будет играться этой заразой, да даже те же самые собаки», — отметил автор сообщения и выразил надежду, что на вопиющий случай обратят внимание власти и примут меры воздействия на нарушителя.

Портал ntsk.ru отметил, что рядом с мусоркой, где найдены пробирки с кровью, кроме СПИД-центра находятся противотуберкулёзный и наркологический диспансеры, а также городская больница.

Реакция местной власти уже последовала. Глава Новотроицка потребовал от медучреждений объяснений. Однако пока никто не сознался в нарушении при обращении с медицинскими отходами.

В городском центре профилактики и борьбы со СПИД заявили, что медотходы сначала подвергают воздействию высоких температур в автоклаве, в результате кровь сворачивается, пробирки деформируются. После такого обеззараживания отходы не представляют опасности и их можно складировать на полигонах ТБО.