Женева, Швейцария, , 06:59 — REGNUM Во всём мире продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией — за минувшую неделю выявлено ещё 4,3 млн случаев заражения. Об этом сообщили 15 декабря в пресс-службе Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

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Показатель по заболеваемости стал рекордным за всё время: с 7 по 13 декабря в мире были зарегистрированы 4 329 927 новых случаев заражения и 75 038 летальных исходов. Неделей ранее печальный рекорд достиг отметки в 4 060 891 (заболевших).

«Основное бремя пандемии делят регионы Америки и Европы, на которые пришлось 85% новых случаев заболевания и 86% новых случаев смерти», — отмечают в ВОЗ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в наибольшей степени от коронавируса пострадали США, Индия и Бразилия.

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