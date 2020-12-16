Новосибирск, , 06:59 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области рекомендовало перевозчикам иметь запас масок для предотвращения конфликтов с пассажирами, в особенности связанными с детьми, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом если в ходе рейдов в автобусе будет замечен пассажир без маски, владельцу автотранспортного предприятия грозит штраф.

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"Важно помнить, что ребёнок — это особый пассажир и просить его покинуть автобус в случае, если он зашёл без средств индивидуальной защиты, недопустимо, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский. — Кроме того, с начала текущего учебного года министерство неоднократно рекомендовало компаниям-перевозчикам иметь дежурный запас масок для предотвращения конфликтных ситуаций и сохранения здоровья несовершеннолетних пользователей пассажирского транспорта. Большинство перевозчиков откликнулись на рекомендации, и в подобных случаях проблем не возникало».

Также он напомнил о недопущении халатного отношения перевозчиков к детям, оказавшимся без средств для оплаты проезда, в особенности в период морозов. Соответствующие письма будут направлены транспортным предприятиям.