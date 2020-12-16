Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Свердловской области действительно проходят испытания китайской вакцины вакцины Ad5-nCov от новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на онлайн-брифинге.

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Креков уточнил, что свердловские власти давали согласие на проведение испытаний. По данным проводящей испытание компании «Петровакс», уже 59 жителей оказались привиты вакциной.

«Мы знаем, что испытания проводятся, и давали на это согласие, — сказал чиновник. — Насколько мне известно, они тоже в целом удачные, хотя их итоги еще не подведены»

Как сообщало ИА REGNUM, испытания проводятся в Арамили на базе городской больницы. Привиться изъявили желание 210 жителей региона.

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