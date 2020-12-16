Москва, , 06:47 — REGNUM Больше половины жителей крупных городов в Сибири и на Урале, проходившие тестирование в лабораториях «Инвитро», уже обладают антителами к COVID-19. Об этом 16 декабря сообщает РБК со ссылкой на данные медицинской компании.

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Больше всего антител нашли у жителей Новосибирска (62%) и Красноярска (58%). Затем по убывающей следуют Челябинск, Магнитогорск, Омск, Барнаул, Иркутск.

Вместе с тем, отмечают в компании, ситуация в российских столицах — Москве и Санкт-Петербурге — выглядит иначе. В Москве показатель среднего суточного процента положительных результатов в декабре составил 30%, в Санкт-Петербурге — 38%.

В среднем по России зафиксированный «Инвитро» показатель составляет 25,1%.

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