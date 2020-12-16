Пекин, , 06:47 — REGNUM Дошкольное обучение было значительно расширено в Китае за прошедшие пять лет с ростом количества доступных детских садов, сообщили в Министерстве образования КНР.

Китай насчитывает около 108 тыс. общественных детских садов по всей стране по данным на конец 2019 года, что на 31 тыс. больше, чем в 2015 году. В то же время количество частных детских садов, предоставляющих дошкольное образование, достигло 95 тыс., что на 37 тыс. больше, чем в 2016 году.

Рост количества детских садов значительно снизил переполненность детских садов и проблему набора групп, которая остро стояла до этого.

Общий показатель охвата трехлетним дошкольным образованием в Китае достиг 83,4% к концу 2019 года, что на 8,4 процентных пункта больше, чем в 2015 году, сообщили в министерстве. Этот показатель, как ожидается, достигнет 85% в 2020 году.