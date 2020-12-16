Благовещенск, , 06:42 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили ещё 149 новых случаев заражения коронавирусом (накануне 151). Суточный темп прироста составил 1,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 107 человек болеют ОРВИ, 34 — пневмонией. Бессимптомно болезнь переносят восемь человек.

За весь период пандемии в Приамурье заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 13 611 жителей. Всего в регионе провели почти 640 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным портала стопкоронавирус. рф, в области от COVID-19 скончались уже 99 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье за минувшие сутки выявлено 239 (242 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 233 пациента, умерли ещё шесть человек.