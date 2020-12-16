Москва, , 06:02 — REGNUM В среду, 16 декабря, в Москве будет облачно, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 17 декабря в Москве облачно, небольшие осадки (снег, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха — −4… −2 °C.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — −6… −1 °C днём и −6… −1 °C ночью.

В четверг, 17 декабря, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области −3… +2 °C. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C. Небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нынешней недели в центральной части европейской России ожидается переменчивая погода.

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