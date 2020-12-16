Нью-Йорк, США, , 06:01 — REGNUM Залповый пуск четырёх баллистических ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» сравнили с «началом конца цивилизации» обозреватели американского журнала Popular Mechanics.

Они отметили, что ракеты пролетели почти над всей российской территорией, от места к северу от Японии до места рядом с Финляндией.

«Хорошо, что это было всего лишь испытание», — констатировали авторы материала.

Журнал отметил, что ракеты «Булава» при пуске из Охотского моря могут достичь большей части США к западу от Миссисипи, а при пуске из Белого моря — другую часть американского государства, к востоку от реки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что залповый пуск ракет «Булава» был осуществлен на дальность свыше 5,5 тыс. км.

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