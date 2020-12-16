Улан-Удэ, , 05:54 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 208 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 22 902. Об этом утром 16 декабря сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 12 461 случай заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались четыре пациента с COVID-19 (всего умерли 520 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1770 больных. На амбулаторном лечении находится 1391 человек, наблюдаются 6104 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 19 221 (+428) человек.

В реанимации остаются 97 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 64 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 67,4% — из 2627 перепрофилированных коек заняты 1770.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 215 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 22 694.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии за сутки выявили ещё 215 носителей коронавируса