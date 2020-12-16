Владивосток, , 05:52 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 239 (242 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 233 пациента, умерли ещё шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 16 декабря в регионе выдано 25 700 положительных тестов, 18 130 пациентов излечились, жертвами COVID-19 стали 303 приморца.

В крае началась массовая вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме медиков, в Приморье начали вакцинировать учителей и соцработников. Таким образом, в декабре получат вакцину 1700 человек.