Владивосток, 16 декабря 2020, 05:52 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 239 (242 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 233 пациента, умерли ещё шесть человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 16 декабря в регионе выдано 25 700 положительных тестов, 18 130 пациентов излечились, жертвами COVID-19 стали 303 приморца.
В крае началась массовая вакцинация.
Как сообщало ИА REGNUM, кроме медиков, в Приморье начали вакцинировать учителей и соцработников. Таким образом, в декабре получат вакцину 1700 человек.