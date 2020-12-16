Новосибирск, , 05:42 — REGNUM В Новосибирске назначили дату предварительного слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Сибирского таможенного управления Одега Мишина. Об этом и сообщили в Заельцовском районном суде Новосибирска.

«11 декабря 2020 года в Заельцовский районный суд Новосибирска поступило с обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Сибирского таможенного управления Олега Мишина, — уточнили в суде. — Мишин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ — «Злоупотребление должностными полномочиями».

Также он в «мошенничестве в сфере страхования».

Предварительное слушание назначено на 22 декабря 2020 года и пройдёт в закрытом режиме.