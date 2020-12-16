Новосибирск, , 05:21 — REGNUM Авиакомпании-партнёры новосибирского аэропорта «Толмачёво» расширяют новогодние направления. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

Так, S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью с 23 декабря. С 26 декабря чартерные рейсы в Анталью будут выполнять авиакомпании Royal Flight и AZUR air.

Авиакомпании AZUR air и Royal Flight в декабре и январе будут выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар.

Количество рейсов в Сочи в декабре увеличится в три раза. По сравнению с декабрём 2019 года вырастет частота рейсов на направлении Новосибирск — Краснодар.