Пекин, , 05:12 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 12 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

Ни одного нового локального случая заболевания в стране выявлено за прошедшие сутки не было. Новые импортированные случаи были выявлены в количестве трех в Шанхае и Гуандуне каждый. Два случая пришлись на провинцию Юньнань и по одному случаю зафиксировано в Пекине, Тяньцзине, Фуцзяни и Шаньдуне, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» случаев, коих выявлено 4061 с начала эпидемии в Китае, 3795 пациентов выздоровели. Еще 266 продолжают получать медицинскую помощь. Погибших в данной группе пациентов не зафиксировано.