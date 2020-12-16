Пекин, , 05:08 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано еще девять переболевших COVID-19 пациентов, сообщает 16 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в общей сложности 315 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, из них восемь человек — в тяжелом состоянии.

Всего на материковой части Китая с начала эпидемии было выявлено 86 770 случаев заболевания опасной инфекцией, из которых 4634 случая оказались смертельными. Из больниц выписан 81 821 пациент.