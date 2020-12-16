Пекин, , 05:04 — REGNUM Запрет на вылов рыбы в ключевых водах бассейна реки Янцзы принес значительные результаты, сообщили 15 декабря в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Недавний шаг, предпринятый властями страны во имя защиты биологического разнообразия реки, привел к тому, что 231 тыс. рыбаков отказались от расстановки сетей в десяти провинциях вдоль самой протяжённой реки Китая. В общей сложности 111 тыс. лодок не вышли на рыбалку.

С января 2020 года в 332 заповедных зонах бассейна реки Янцзы начал действовать 10-летний мораторий на вылов рыбы, который будет распространяться далее на все естественные водные пути реки страны и ее основных притоков не позднее 1 января 2021 года.

По состоянию на 11 декабря местные органы власти предоставили 218 тыс. рыбаков услуги социального обеспечения и помогли 165 тыс. рыбаков, перебравшихся на берег, найти новую работу. Тем временем Китай усилил борьбу с незаконным рыболовством вдоль реки Янцзы.