Гуйян, Китай, , 04:59 — REGNUM Полиция провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая сообщила о раскрытии межпровинциальной банды наркоторговцев и об аресте 55 подозреваемых, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

В марте текущего года полиция уезда Пинтан выявила подозрительного мужчину по фамилии Ло, который, как выяснилось, занимался контрабандой героина. Он часто ездил за пределы Пинтана и взаимодействовал с мужчиной по фамилии Дин, общаясь с ним на специальном жаргоне.

После двух месяцев расследования полиция установила, что Дин регулярно торговал наркотиками с человеком по фамилии Чэнь в соседней провинции Юньнань, привозил наркотики обратно в Гуйчжоу и распространял их среди людей, включая Ло.

В общей сложности было арестовано 55 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Также было изъято более 15 000 юаней ($2292) и три автомобиля с наркотиками. Ведется дальнейшее расследование.