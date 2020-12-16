Чэнду, Китай, , 04:55 — REGNUM У пилота китайской авиакомпании Sichuan Airlines был выявлен новый коронавирус, сообщает 15 декабря агентство Синьхуа.

26-летний летчик, пилотировавший международный грузовой рейс из Лос-Анджелеса, приземлился в столице юго-западной китайской провинции Сычуань городе Чэнду 29 ноября.

Он был немедленно помещен на карантин в специально отведенном месте, где у него был поначалу был отрицательный результат теста на коронавирус, сообщили в вторник комиссии здравоохранения провинции.

Он был капитаном рейса между из Чэнду до столицы провинции Шаньдун города Цзинаня, который должен был вылететь 9 декабря. Однако, в этом время он продолжал находиться на карантине до 12 декабря. По его окончанию, он уехал на машине на свадебный банкет, проходивший в городе Цзянъюй провинции Сычуань, на котором присутствовало 300 человек.

Однако, уже 13 декабря он обратился за медицинской помощью в Западно-китайскую больницу Сычуаньского университета, где его тест дал положительный результат на коронавирус.

Местные власти проверяют контакты пилота на предмет выявления новых случаев заражения.