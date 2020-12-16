Сеул, , 04:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 1078 человек, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Отмечается, что из них 1054 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Предыдущий рекорд по выявленным пациентам был установлен 13 декабря, когда в Южной Корее подтвердили 1030 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Это был первый случай, когда в стране за сутки выявили более тысячи инфицированных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 45 442. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 12 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Республике Корея жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 612 человек.